Украинцам покажут первый мультсериал по "Кобзарю" Шевченко в стиле зомби-хоррора (видео)

По "Кобзарю" Тараса Шевченко создали анимационный сериал, который вскоре представят на одном из общенациональных каналов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте такжеУкраинский фильм стал лауретом международной кинопремии в Лос-Анджелесе

Анимируют "Кобзарь" создатели комикса "Даогопак". Они уверены: современному человеку надо подавать Шевченко по-новому. В основе первой серии анимационного сериала – мистическое стихотворение "За байраком байрак" в стиле зомби-хоррора. Авторы мультфильма стремятся осовременить произведения поэта и подать их по-новому. Всего в сериале должно быть 12 серий.

"Если мы будем работать с Шевченко как с крепостным, то это будет слезливая шароварщина. А если как со Стивеном Кингом, как с автором хоррора, то будет совсем другое отношение", – рассказал продюсер сериала Максим Прасолов.

Над мультфильмом работали целый год. Сделали более 400 рисунков в сложном стиле украинского барокко.

«У нас не было технических кадров, это все сделано рукой нашего художника Алексея Чебыкина. Анимировали все сцены с его рисунков. Каждая фигура разрезалась на части – от 20 до 140 – и эти части анимировались», – пояснил режиссер Богдан Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 18 мая на большие экраны выйдет украинский фильм "Чужая молитва", который рассказывает историю крымскотатарской девушки, которая спасала еврейских детей во время оккупации фашистами Бахчисарая.