В Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:50, 09 февраля 2009Общество
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Ожидаются сильные ливни
В Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Как передает корреспондент УНИАН, по информации Главного управления МЧС Украины в АРК, 9 февраля на территории Крыма ожидаются сильные ливни, усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с, местами - до 25 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-10 градусов тепла, днем – 10-13, местами дождь.
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