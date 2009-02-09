В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются сильные ливни

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Как передает корреспондент УНИАН, по информации Главного управления МЧС Украины в АРК, 9 февраля на территории Крыма ожидаются сильные ливни, усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с, местами - до 25 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-10 градусов тепла, днем – 10-13, местами дождь.

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