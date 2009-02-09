"Миллионер из трущоб" завоевал 7 наград BAFTA

Фильм "Миллионер из трущоб" признан Британской киноакадемией лучшей картиной 2008 года. Эта лента победила в семи номинациях. Таким образом картина британского режиссера Дэнни Бойла стала безусловным триумфатором церемонии BAFTA, состоявшейся в воскресенье вечером в лондонском театре "Ковент Гарден". "Миллионер из трущоб" – это история о жизни индийского подростка из бедного района Мумбаи. Лента уже получила множество международных наград, включая четыре "Золотых глобуса", и является главным фаворитом на "Оскар".

Эхо Москвы