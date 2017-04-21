Теракт в феврале 2015 года в Харькове: обновленный состав судей начнет слушать дело заново

Фрунзенский райсуд Харькова после замены одного из судей коллегии заново начнет слушания по делу о теракте возле Дворца спорта, совершенном 22 апреля 2015 года.

Как сообщил УНИАН адвокат потерпевших Олег Головков, соответствующее решение сегодня, 21 апреля, принял Фрунзенский райсуд Харькова.

По словам адвоката, после того, как в коллегии судей сменился один из судей, подсудимый Владимир Дворников заявил категорическую позицию относительно слушания дела с самого начала. Учитывая его позицию, суд принял соответствующее решение о слушании дела с начала.

Головков отметил, что предварительное заседание по делу назначено на 26 апреля.

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2015 года в Харькове во время траурного шествия, посвященного памяти героев Небесной сотни и погибших в Донецкой области, возле Дворца спорта на проспекте Петра Григоренко (тогда – проспект Маршала Жукова) был совершен теракт, в результате которого погибли четыре человека и девять получили ранения.

Четыре дня спустя СБУ заявила о задержании по подозрению в совершении теракта трех мужчин. Согласно официальному сообщению Фрунзенского райсуда, подозреваемые - Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков. По данным силовиков, мужчин завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде (РФ), а за совершение теракта должны были получить 10 тыс. долларов.