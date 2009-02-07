Завтра Киеву обещают до 7° тепла

8 февраля на территории Украины ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой, в южной части умеренный дождь. Временами туман. Ночью на дорогах северо-восточной части и в районе Карпат местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью 8 февраля 0-5° тепла, на Закарпатье и юге Крыма до 8° тепла, в Карпатах 0-4° мороза; днем 3-8° тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье местами 9-13°.

В Киевской области завтра будет облачно, ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь. Временами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 0-5° тепла, днем 3-8°. По г. Киеву температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.