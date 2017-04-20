Дорну плевать на Украину и Донбасс, иначе выразил бы позицию еще в 2014 году – политолог

Украинский певец Иван Дорн, работающий в России, не переживает за Украину, Россию и за Донбасс, иначе выразил бы свою позицию еще в 2014 году.

Такое мнение в новом выпуске журнала «Новое время» выразил политолог Петр Олещук.

«Не сомневаюсь ни секунды, что ему реально пофиг на Украину, Россию и на Донбасс. Не было бы пофиг – выразил бы позицию еще в 2014 году», – рассуждает Олещук о Дорне.

По мнению политолога, последние высказывания Дорна свидетельствуют лишь о том, что «общество (во главе с государством) лучше защищает свое жизненное пространство».

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«Чтобы выступать в России и зарабатывать деньги в России от продажи продукции, ты должен не просто не “наезжать” на власть, ты должен демонстрировать публично тотальную лояльность к политике (в том числе и внешней). А вот в Украине можно зарабатывать, будучи ее врагом. И 2/3 общества скажут: “А что такого?” Поэтому ничего личного. Только бизнес. А Дорн и другие – просто индикатор того, что Украина себя так и не готова защищать, как и не была готова раньше», – добавил Олещук.

Как сообщал УНИАН, Дорн в интервью российскому журналисту назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. Также Дорн назвал россиян "братьями".

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