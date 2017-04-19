"Ничего комментировать не собираюсь": украинские журналисты застали лысого Дорна на автозаправке (видео)

Певец Иван Дорн скрывается от украинских журналистов. Артист, который еще на прошлой неделе рассказывал российским СМИ о дружбе между Украиной и Россией, о братских отношениях, не комментирует свои слова на родине.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

В течение нескольких дней связаться ни с певцом, ни с его представителями украинской прессе невозможно. Журналисты застали певца на автозаправке, увидев камеру, он начал убегать.

Когда же к нему обратились с вопросом относительно скандального интервью в России, сменивший образ певец посетовал, что его права нарушаются, и снова побежал.

"Это неправильно с вашей стороны. Я ничего комментировать не собираюсь. Вырванные из контекста фразы я комментировать не собираюсь. Я музыкой для страны делаю больше, чем вырванные из контекста фразы", - сказал Дорн.

Как сообщалось, ранее Дорн в интервью российскому журналисту назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. Также Дорн назвал россиян "братьями".