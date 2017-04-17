В Мариуполе спецназовцы учились освобождать заложников из захваченного террористами поезда (фото, видео)

В Мариуполе в понедельник, 17 апреля, состоялись тактические учения спецназа – силовики реализовали комбинацию по освобождению заложников из захваченного поезда и задержанию преступников. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По легенде учений внутри вагона группа молодых людей удерживала правоохранителей и часть пассажиров. Каждый из них мог быть мишенью в случае, если требования злоумышленников не будут выполнены.

На место происшествия прибыл спецназ. Личный состав разбился на несколько штурмовых групп и занял позиции для атаки.

Первыми открыли огонь террористы, это и стало сигналом для действий спецназовцев. Освобождение происходило по двум направлениям: одна группа попала внутрь через дверь, одновременно вторая - разбила два окна вагона.

«Через мгновение по одному уже выходили обезвреженные нападающие. Жертв среди заложников нет», - подытожили в Нацполиции.