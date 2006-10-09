UMC переходит на новый бренд

Украинский оператор мобильной связи - компания UMC перейдет на новый бренд своего российского владельца - компании МТС. Об этом сообщил в интервью газете «Ведомости» президент МТС Леонид МЕЛАМЕД.

Точной даты перехода он не назвал, но, по его словам, «UMC скоро перейдет на новый бренд МТС, мы выведем туда новые продукты - надеемся, это должно дополнительно стимулировать абонентов подключаться к UMC».

Отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, что нужно исправить в компании UMC, которая с ноября 2005 года до августа 2006 года потеряла 3,5% рынка по количеству абонентов, Л.МЕЛАМЕД заявил, что «в UMC особенно исправлять нечего - это прибыльный и быстро растущий бизнес». В качестве аргументации своего тезиса он отметил, что, в частности, выручка UMC за второй квартал 2006 г. выросла на 23% по сравнению со вторым кварталом 2005 г. и составила 358 млн. долл.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (UMC) охватывает более 91% территории Украины, на которой проживает 95% населения. Компания обслуживает более 16 млн. абонентов. UMC владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/ междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2005 год составила 1,2 млрд. долл.

Компания UMC является 100% дочерней компанией ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 66,66 млн. абонентов. Население 87 регионов России, а также Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 млн. человек.