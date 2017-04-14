В МИД объяснили, как украинцы из оккупированных территорий смогут пользоваться безвизом

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что граждане Украины, которые проживают на оккупированных Россией территориях Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, смогут пользоваться безвизовым режимом с Европейским Союзом, получив украинские биометрические паспорта.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

"Граждане Украины, которые постоянно проживают на территориях временно оккупированных АР Крым и ОРДЛО, как и остальные граждане Украины, будут иметь право пользоваться преимуществами безвизового режима с ЕС на общих условиях, оформив биометрический паспорт Украины и соблюдая другие соответствующие требования для безвизовых поездок", - подчеркнули в МИД.

Дипломаты рассказали о положительных изменениях для украинских граждан после введения безвизового режима для краткосрочных поездок (до 90 дней в течение 6 месяцев) в Шенгенскую зону при наличии биометрического паспорта.

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В частности, они утверждают, что введение безвизового режима обеспечит мобильность и ликвидирует «линию раздела» между Украиной и ЕС, которая сейчас создана в силу сложных процедур оформления виз.

Также введение безвиза будет способствовать развитию деловых контактов, необходимых для эффективного функционирования углубленной зоны свободной торговли с ЕС, а также сотрудничеству в экономической, политической, научной, культурно-гуманитарной и других сферах, будет способствовать дальнейшей успешной интеграции Украины в европейское сообщество.

Украинские дипломаты отмечают, что безвиз позволит увидеть собственными глазами, что на самом деле представляет собой Европа, каковы европейские принципы и ценности, а также убедиться в модели социального устройства, по которой должна развиваться Украина.

"Введение ЕС безвизового режима для Украины будет свидетельствовать о высоком доверии государств-членов и институтов ЕС к уровню безопасности документов, управления границей, предотвращения нелегальной миграции, борьбы с организованной преступностью и обеспечения прав и свобод человека в Украине", - заявили в МИД.

"Это безусловный положительный сигнал и аргумент для проведения переговоров о введении другими странами безвизового режима для украинских граждан", - считают дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

Согласно прогнозам, после выполнения всех оставшихся процедур решение ЕС о предоставлении Украине безвизового режима вступит в силу в июне текущего года.