Одесский горсовет одобрил расширение дельфинария на пляже Ланжерон за 120 миллионов гривен

Архитектурно-градостроительный совет при управлении архитектуры и градостроительства Одесского городского совета одобрил расширение и реконструкцию дельфинария «Немо», распложенного на пляже Ланжерон, на берегу Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусматривает одобренный 12 апреля на заседании градсовета комплекс мероприятий по организации территории пляжа Ланжерон с реконструкцией здания Дельфинотерапии.

Проект касается порядка 10 тыс. кв. метров, в том числе около 7 тыс. кв. метров займут строения.

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Планируется, что набережная, которую продлят от дельфинария «Немо» до «Двух шаров» (скульптурная композиция на пляже), будет 3-уровневой. На данной территории возведут памятник Ланжерону (Александр Ланжерон, градоначальник Одессы в ХІХ веке) и выставочный центр на 600 мест, центр дельфинотерапии, рестораны, кафе, светомузыкальный фонтан, парковку на 60 машиномест. Под снос пойдут имеющиеся сейчас на Ланжероне административные сооружения и пр.

Посреди набережной, кроме памятника Ланжерону, планируется организация аттракционов, причала и т. д.

Предполагается, что проект обойдется примерно в 120 млн грн.

Заказчик проекта - ООО «Нерум» (собственник дельфинария «Немо»), проектная организация - ООО «Бельэтаж».

Депутат Одесского городского совета, представитель постоянной комиссии по вопросам землеустройства и земельных правоотношений горсовета Алексей Еремица подверг критике одобренный градсоветом проект, подчеркнув, что заказчик намеревается провести «благоустройство» с перспективой передачи нескольких тысяч квадратных метров под рестораны и магазины.

«Дополнительные объекты, только ухудшат транспортную ситуацию вокруг Ланжерона, так как вариант решения самой развязки никоим образом не обсуждался. Это благоустройство под обслуживание бизнес-интересов. Хочу напомнить, что земля в свое время выделялась под спасательную станцию», - подчеркнул депутат.

Справка УНИАН. Ланжерон — приморская часть Одессы. На побережье – пляжная зона. Название данная территория получила в связи с расположением на ней дачи градоначальника Одессы с 1815 по 1822 годы Александра Ланжерона.

Рядом находится Центральный пляж культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

В 2005 году на Ланжероне открылся дельфинарий «Немо» на 500 посадочных мест. Комплекс представляет собой: рестораны, отель, непосредственно дельфинарий, океанариум, пляжный участок и пр. В дельфинарии выступают морские котики, морские львы и дельфины семейства Афалин.