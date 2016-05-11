Двух "похищенных" из Хмельника больных дельфинов будут лечить в Трускавце

Как сообщает телеканал "24", уже 5 дней дельфины из Хмельника находятся на реабилитации в Трускавце. На их коже еще можно усмотреть следы грибка.

Две самки сейчас проходят медикаментозное лечение и адаптацию. Тренер Виолетта за ними ухаживает, как за малыми детьми, и говорит, что они понемногу отходят, потому что в первые сутки вообще отказывались от еды.

"Сейчас они в шоу участия не принимают. Мы смотрим за ними, максимально заботимся о них. Надеемся, что все будет хорошо", – рассказала специалист по содержанию дельфинов Виолетта.

Кроме этих двух дельфинов, в трускавецком дельфинарии живут еще 6 здоровых. Они и работают на шоу. Хмельницкие же дельфины – сейчас в карантинном бассейне. Директор дельфинария говорит, животные достаточно молоды, поэтому должны скоро выздороветь.

"Первый медикаментозный курс для "девочки" с язвой желудка прописали на две недели. Кожные покровы обрабатывают. С этим мы быстро разберемся", – рассказал генеральный директор сети дельфинариев Геннадий Галабурда.

Сбалансированное питание и правильный уход – это, пожалуй, ключевые пункты здоровья дельфинов в неволе. Бассейн, где жили животные, был в аренде, однако ее срок истек еще в прошлом году и руководство санатория в Хмельнике не продлило соглашение из-за аварийности помещения. Есть письмо, в котором владелец дельфинов обязуется освободить его до 1 октября 2015 года.

«В случае нарушения моих обязательств относительно вывоза дельфинов предоставляю вам право беспрепятственно и по своему усмотрению распорядиться теми дельфинами, которые находятся в помещении, в том числе перевозить, перемещать», – процитировал документ директор санатория «Подолье» Анатолий Репейник.

У предпринимателя своя версия: мол, животных у него "отжали" рейдеры, а это письмо – "филькина грамота". Решения суда нет. Он уже написал заявление в полицию. По его убеждению, это кража в особо крупных размерах, поскольку речь идет о краснокнижных дельфинах.

"Примерно 100-150 тысяч долларов стоит один дельфин. Мы идем в Европу, и они должны были по решению суда, с исполнительной службой меня выселять, а не рейдерским захватом. Мы будем их забирать", – отметил владелец дельфинов Борис Когут.

Хозяин дельфинов заверил, что через неделю-две он приедет за ними в Трускавец. Так что история может иметь продолжение, потому что право собственности на животных есть только у него.