УБОП нашел факты разворовывания имущества в ведомстве Винского

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью на транспорте ГУБОП МВД Украины разоблачили факт разворовывания государственного имущества и другие злоупотребления в Министерстве транспорта и связи Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

В сообщении отмечается, что в ходе проведения проверки законности отчуждения госимущества, работники УБОП разоблачили факты нарушения порядка списания и продажи основных фондов предприятий, которые входят в сферу управления Минтранса.

В частности, без предварительной оценки имущества, было продано 10 автомобилей на сумму свыше 1 млн. 300 тыс. грн. На такую же сумму оцениваются и убытки, причиненные государству. По данным пресс-службы ГУБОП МВД Украины, прокуратурой Киевской области возбуждено уголовное дело по ст.365 ч.3 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий - УНИАН).

Согласно сообщения, теперь проводится проверка других фактов незаконного списания основных средств производства должностными лицами Минтранса, на общую сумму около 7,5 млн. грн.

Кроме этого, работники УБОП разоблачили факты злоупотребления во время проверки тендерных закупок товарно-материальных ценностей для потребностей Государственного территориального отраслевого объединения (ДТГО) «Юго-западная железная дорога».

В частности, задокументирована преступная деятельность должностных лиц - представителя одного из обществ, которые в марте 2008 года в сговоре с чиновниками этого ДТГО, по фиктивным документам выиграли тендер и заключили соглашение на поставку гасителей колебаний производства РФ на сумму 1 млн. 860 тыс. грн. В дальнейшем, по завышенной цене (стоимость 1 шт. при поставке составляла 1,5 тыс. грн., хотя фактическая стоимость гасителя – 700 грн. - УБОП), эти приборы были поставлены на все железные дороги. По данным пресс-службы, нанесенные государству убытки превышают 1 млн. грн., возбуждено уголовное дело.

Также была задокументирована преступная деятельность служебных лиц коммерческого предприятия, которые в сговоре с представителями Государственной администрации железнодорожного транспорта (ДАЗТ) „Укрзалізниця”, в прошлом году по поддельным документам осуществили поставки недоброкачественной продукции на общую сумму 800 тыс. грн., а именно – поставлялись карданные валы к поездам дизеля ДР-1А, которые влияют на безопасность движения железнодорожного транспорта. По обнаруженным фактам возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУБОП МВД Украины.