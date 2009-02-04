Госпитализирован Сергей Михалков

Известный советский поэт, автор трех гимнов (СССР и России) Сергей МИХАЛКОВ госпитализирован с сердечным приступом в Центральную клиническую больницу Москвы, передает телеканал «Вести».

Подробности не приводятся, отмечает РИА «Новости».

С.МИХАЛКОВУ 95 лет, он родился 28 февраля (13 марта по новому стилю) 1913 года.

Литератор, председатель Союза писателей РСФСР, писатель, поэт, баснописец, драматург, автор текста двух гимнов Советского Союза и гимна Российской Федерации, С.МИХАЛКОВ - Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий, академик Российской академии образования, кавалер ордена Святого Андрея Первозванного.