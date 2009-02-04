Госпитализирован Сергей Михалков
08:59, 04 февраля 2009Общество
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У автора трех гимнов - сердечный приступ
|Сергей Михалков
Подробности не приводятся, отмечает РИА «Новости».
С.МИХАЛКОВУ 95 лет, он родился 28 февраля (13 марта по новому стилю) 1913 года.
Литератор, председатель Союза писателей РСФСР, писатель, поэт, баснописец, драматург, автор текста двух гимнов Советского Союза и гимна Российской Федерации, С.МИХАЛКОВ - Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий, академик Российской академии образования, кавалер ордена Святого Андрея Первозванного.
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