Организаторы Евровидения-2017 показали главную арену конкурса (фоторепортаж)

Организаторы Евровидения-2017 показали журналистам главную арену конкурса. Об этом сообщает UA:ПЕРШИЙ.

Во время визита вице-премьер-министр вместе с журналистами осмотрел состояние готовности главной арены песенного конкурса к майским шоу, ознакомился с процессом строительства главной сцены, монтажом зрительских трибун, грин-рума и тому подобное.

Директор по производству конкурса Ола Мельциг сообщила, что сцена Евровидения-2017 имеет вес 30 тонн, а площадка для выступления артистов составляет 350 квадратных метров. Особенностью центральной части сцены является то, что каждая из ее конструкций может независимо двигаться, опускаться или подниматься во время шоу, тем самым изменяя геометрию сцены для создания уникальности постановок участников.

"В этом году мы строим немалую сцену. Ее высота 14 метров, ширина 70 метров, глубина 28 метров. Все световые приборы, а их около 1800, уже установлены, большинство – введены в эксплуатацию. Установлены также все видеоелементи, а на днях планируем устанавливать пиротехнику вокруг сцены и завтра начинаем программирование всего света, который будет применяться во время шоу. Параллельно с этим мы завершаем установку конструкций зрительских трибун и ведем подготовку первого павильона, где уже чуть больше чем через две недели начнет свою работу пресс-центр. Его помещение будет принимать около 1500 аккредитованных журналистов и 500 аккредитованных фанов", – рассказала директор по производству.

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Напротив сцены на трибунах монтируется оборудование для гринруму, куда участники будут приходить после своих выступлений. Общий вес конструкций трибун составляет 450 тонн, а площадь, которую они занимают превышает 6 тысяч квадратных метров. В целом же, на зрительских трибунах разместится около 7 тысяч зрителей. В двух секторах отведено по 25 специальных мест для людей с ограниченными возможностями и места для сопровождающих. Подъезд к этим секторам будет оснащен пандусами.

Как известно, международный песенный конкурс Евровидение-2017 пройдет в Украине в международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.