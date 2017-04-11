Интернет-сепаратиста из Черниговской области приговорили к четырем годам заключения
Мужчина распространял через соцсети сепаратистские материалы.
В Черниговской области к заключению с испытательным сроком приговорили местного жителя за распространение в соцсетях материалов сепаратистского содержания.
Об этом УНИАН сообщила пресс-группа управления СБУ в области.
Согласно сообщению, вчера, 10 апреля, Прилукский горрайонный суд Черниговской области вынес приговор местному жителю, который распространял через российские соцсети сепаратистские материалы.
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Установлено, что мужчина размещал на персональной странице пропагандистскую информацию, в которой содержались призывы к изменению государственной границы Украины и популяризировались террористические бандформирования «ДНР/ЛНР».
По месту жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с установлением испытательного срока – три года.