Гаагский суд отказался пересматривать географию в интересах Украины
13:04, 03 февраля 2009Общество
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Решение объявлено сегодня
Международный суд ООН считает, что остров Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины при определении серединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в оглашенном сегодня решении Международного суда ООН в Гааге.
«Учет острова Змеиный означал бы юридический пересмотр географии», - заявила Президент суда Розалин ХИГГИНС, зачитывая решение.
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