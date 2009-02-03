Гаагский суд отказался пересматривать географию в интересах Украины

Международный суд ООН считает, что остров Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины при определении серединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в оглашенном сегодня решении Международного суда ООН в Гааге.

«Учет острова Змеиный означал бы юридический пересмотр географии», - заявила Президент суда Розалин ХИГГИНС, зачитывая решение.