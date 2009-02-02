В Киеве будет 14° мороза

В Украине 3 февраля будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков, только днем в Карпатах и Закарпатье - небольшие осадки. Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 5-10° мороза, в северных, Полтавской и Харьковской областях - 12-17°, на севере Левобережья - 18-23° мороза; днем - 3-8° мороза, в южных областях - от 1° мороза до 4° тепла; в Крыму и Закарпатье ночью - 1-6° мороза, днем - 2-7° тепла.

В Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 12-17° мороза, днем - 3-8° мороза.

В Киеве без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью - 12-14°, днем - 4-6° мороза.