Весна будет ранней и теплой - прогноз от сурка-студента

Слобожанский сурок Тимка спрогнозировал в этом году раннюю и теплую весну.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром в «столице украинских синоптиков» - в поселке Гайдары Змиевского района - стояла облачная погода, и сурок не увидел своей тени.

По долгим наблюдениям слобожанцев, это значит, что весна этого года будет ранней и теплой. Работники биостанции Харьковского национального университета им. Каразина, где проживает Тимка, добавили, что этой зимой сурки спали спокойно, и весна будет приходить постепенно, без природных катаклизмов.

Сегодня в жизни Тимки произошло знаменательное событие – он успешно сдал экзамены и был торжественно посвящен в студенты университета им. Каразина.