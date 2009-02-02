По степени девальвации гривня - на втором месте в мире
13:32, 02 февраля 2009Общество
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Российский рубль – на пятом
По степени девальвации гривня - на втором месте в мире. Об этом сообщило издание «Ведомости».По сравнению с максимальными значениями 2008 года сильнее всего девальвировали на сегодня национальные валюты:
- исландская крона - на 45,9%;
- украинская гривня - на 42,0%;
- польский злотый - на 41,3%;
- австралийский доллар - на 34,6%;
- российский рубль - на 34,5%.
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