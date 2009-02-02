По степени девальвации гривня - на втором месте в мире. Об этом сообщило издание «Ведомости». По сравнению с максимальными значениями 2008 года сильнее всего девальвировали на сегодня национальные валюты:

- исландская крона - на 45,9%;

- украинская гривня - на 42,0%;

- польский злотый - на 41,3%;

- австралийский доллар - на 34,6%;

- российский рубль - на 34,5%.