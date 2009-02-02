По степени девальвации гривня - на втором месте в мире

13:32, 02 февраля 2009
Общество
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Российский рубль – на пятом

По степени девальвации гривня - на втором месте в мире. Об этом сообщило издание «Ведомости».

По сравнению с максимальными значениями 2008 года сильнее всего девальвировали на сегодня национальные валюты:

- исландская крона            - на 45,9%;

- украинская гривня          - на 42,0%;

- польский злотый            - на 41,3%;

- австралийский доллар   - на 34,6%;

- российский рубль           - на 34,5%.

 

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