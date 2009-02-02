В ГПУ проверяют версию о том, что судьи Зварича уже нет на белом свете

Генеральная прокурора Украины проверяет версию об уничтожении бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН в интервью газете «Сегодня» в номере от 2 февраля 2009 года.

«Выдвинута версия, что его уже нет на белом свете… Кто-то мог решить, что лучше пожертвовать одним, уже засветившимся, чем видеть на скамье подсудимых всю компанию. Так что эта версия тоже проверяется», - сказал Р.КУЗЬМИН.

По его словам, во Львовском админсуде, кроме И.ЗВАРИЧА, более 10 судей также являются фигурантами уголовного дела о взяточничестве.

«Они пока от должностей не отстранены, потому что основной персонаж в розыске. Он, ЗВАРИЧ, выступал в этом суде неким диспетчером финансовых потоков, получал от клиентов деньги, распределял их, ставил задачи по судебным решениям», - сообщил Р.КУЗЬМИН, пояснив, что для привлечения к ответственности подельников Генпрокуратуре нужны показания основного фигуранта, который, по его словам, «пропал».

По информации замгенпрокурора, И.ЗВАРИЧ обжаловал решение Верховной Рады о даче согласия на его арест и увольнение в том самом суде, который возглавлял. Сейчас Генпрокуратура требует, чтобы И.ЗВАРИЧ лично участвовал в рассмотрении этой жалобы. «Суд может признать такое участие обязательным. И тогда мы его арестуем, как только он примет участие в процессе», - добавил Р.КУЗЬМИН.

Справка УНИАН. 2 декабря 2008 года в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

15 декабря СМИ сообщили, что Управление Службы безопасности Украины во Львовской области объявило в розыск И.ЗВАРИЧА, который исчез из частной клиники, где находился на лечении.

17 января 2009 г. министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что Министерство внутренних дел Украины имеет определенную информацию, что И.ЗВАРИЧ может находиться в Киеве.