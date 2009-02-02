Антикризисные планы Обамы не вызывают доверия

Создав так называемый "плохой банк", правительство США "выбросит деньги на ветер", считает лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 г., американский экономист Джозеф Стиглиц. Прочие экономические инициативы администрации Барака Обамы также смотрятся не слишком перспективно, убежден нобелевский лауреат. "Если выплатить банкам за их проблемные активы рыночную стоимость, банки просто обанкротятся", - заявил Дж.Стиглиц в интервью телеканалу France 24 в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Вместо этого экономист предложил заняться устранением "корня проблем" - плачевной ситуации на американском жилищном рынке. Однако ни в антикризисном плане экс-министра финансов США Генри Полсона, ни в нынешних программах Б.Обамы никаких мер помощи ипотечным заемщикам, теряющим свои дома, не предлагается, заметил Дж.Стиглиц.

"Первый транш программы TARP (Troubled Asset Relief Program) на 700 млрд долл. был потрачен впустую: он не простимулировал экономику, кредитование так и не возобновилось", - прокомментировал Дж.Стиглиц действия по поддержке финансового сектора предыдущей администрации. А объем государственного долга США "вырос с 5,7 трлн. долл. (в начале президентства Джорджа Буша) до более 10 трлн долл.", подчеркнул нобелевский лауреат.

План Б.Обамы по восстановлению экономического роста также не нашел понимания у Дж.Стиглица. "Это не очень хорошо разработанная программа", - отметил экономист. "Около трети плана (275 млрд долл.) составляют налоговые послабления, однако мы знаем, что случится дальше: американцы, которые получат эти деньги, вряд ли бросятся их тратить", - выразил мнение Дж.Стиглиц.

По словам экономиста, снижение ВВП США в IV квартале 2008 г. на 3,8% (в годовом выражении) "не стало для него сюрпризом". "Мы наблюдали пузырь (потребления в экономике), и он лопнул, а теперь мы видим его последствия", - сказал он, добавив, что "норма личных сбережений в Америке долгие годы была близка к нулю, и это не могло продолжаться вечно".

Экономическая команда Б.Обамы готовит новый план спасения финансового сектора на смену "плану Полсона", напоминает РосБизнесКонсалтинг. Центральной идеей этого плана, по данным американских СМИ, является идея создания "плохого банка", который вобрал бы неликвидные обесцененные активы финансовых институтов. Параллельно в конгрессе США идет работа над другим проектом Белого дома - программой стимулирования американской экономики на 819 млрд долл.: две трети этих средств предлагается направить на инфраструктурные проекты, одну треть - на налоговые вычеты граждан.