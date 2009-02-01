Есть ли жизнь после кризиса?

Ежегодная сессия Всемирного экономического форума под девизом "Формирование посткризисного мира" завершилась в Давосе (Швейцария).

В течение пяти дней 2,5 тыс. участников форума - влиятельные политики, бизнесмены, ученые и представители общественных организаций - обсуждали наиболее эффективные пути выхода из нынешнего кризиса и его причины.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что мировой кризис "больнее всего ударил по беднейшим странам", и призвал мировых экономических лидеров "не забывать о том, что население этих стран превышает один миллиард".

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун высказался, в частности, за пересмотр мандатов МВФ и Всемирного банка.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с инициативой создания Международного экономического совета ООН - по аналогии с Советом Безопасности.

Регламент Давосского форума не предусматривает принятия декларации или заключений конкретных соглашений.