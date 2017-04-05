В Днепропетровской области сотрудница архива сдавала в макулатуру избирательные бюллетени - СМИ

В Кривом Роге сотрудница архива сдавала в макулатуру избирательные бюллетени. Об этом пишет depo. Днепр, со ссылкой на сообщение активистки Татьяны Кориненко со ссылкой на решение суда о закрытии дела по этому поводу.

"История о том, как сотрудница архива, жила за счет сдачи в макулатуру избирательных документов на выборах Президента Украины 2014 года в Кривом Роге. Местных выборов 2015 года Криворожского района, и местных выборов 2015-2016 годов г. Кривой Рог", - пишет Кориненко.

Читайте такжеВ Днепре пьяный мужчина молотком выбивал окна и двери облгосадминистрации

При этом, что касается решения суда относительно этого дела, то Центральный районный суд Кривого Рога освободил женщину от уголовной ответственности и отпустил ее на поруки трудового коллектива коммунального учреждения "Криворожский районный трудовой архив", которая похитила из архива избирательные бюллетени и сдала их в пункт приема макулатуры.

Также суд постановил уничтожить 37 коробок с бюллетенями, которые архивиста сдала в макулатуру.