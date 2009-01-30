В Киеве нашли нелегальное общежитие

Налоговики Киева, прорабатывая информацию от агентств недвижимости, из частных объявлений, размещенных на улицах, в СМИ и Интернете, вышли на дом, расположенный в частном секторе в урочище «Осокорки» в Дарницком районе столицы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в городе Киеве.

Как выяснили налоговики, рассчитанное на 70 человек помещения функционировало как общежитие еще с августа прошлого года. На момент осмотра «мини-гостиницы» работниками налоговой инспекции Дарницкого района столицы и налоговой милицией выявлено 16 жильцов, которые работали в этом же районе строителями.

По результатам проверки, хозяйке «мини-гостиницы» начислен налог по доходам физических лиц на общую сумму 5 тысяч гривен, который полностью поступил в бюджет.