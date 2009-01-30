Евро рискует не пережить кризис?

В последние дни евровалюта демонстрируетзначительное падение к американскому доллару. Курс этой валютной пары на рынке Форекс снизился со значения 1,331 долл/евро, зафиксированного в среду, 28 января, до 1,288 долл/евро на сегодняшнее утро (на 3,2% за два дня).

Тем временем, американский миллиардер Джордж Сорос вчера заявил, что Европейский союз должен активно участвовать в выработке международных антикризисных мер, иначе евро может не пережить кризис.

По словам финансиста, программы по оживлению экономической конъюнктуры может оказаться недостаточно. Миллиардер, который еще год назад предсказывал худший кризис со времен Второй мировой войны, признал, что даже он не предполагал такого развития событий. «Я ожидал, что кризис приведет нас на край пропасти, но мы пошли дальше», – цитирует Сороса российское издание «Коммерсантъ».