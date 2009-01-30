Платить за телефон теперь придется больше

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем заседании 29 января 2009 года приняла решение об увеличении абонплаты за услуги фиксированной телефонной связи на 10%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член НКРС Владимир ОЛИЙНЫК.

По его словам, для введения в действие этого решения требуется согласование в Госкомпредпринимательства, АМКУ и регистрация в Минюсте. На это, по мнению В.ОЛИЙНЫКА, может уйти не меньше месяца.

Как сообщал УНИАН, НКРС на заседании 29 января одобрила проект Предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги. Данный проект будет размещен на официальном веб-сайте НКРС для общественного обсуждения.