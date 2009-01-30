Ющенко: "газовый инцидент" сплотил украинское общество

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что инцидент в отношениях Украины, Европы и России сплотил украинское общество.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью телеканалу «Евроньюс».

«Я считаю, что тот инцидент, что случился в отношениях Украины, Европы и России в начале января, безусловно, сплотил украинское общество. Люди поняли, насколько хрупка та экономическая стабильность, которая опирается на недиверсифицированную энергетическую, и особенно, газовую политику”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также выразил уверенность, что газовый кризис не повредит дальнейшему сотрудничеству Украины с Евросоюзом.

«Уверен, что уже в этом году Украина подпишет договор об объединении энергетических систем, уверен, что в этом году мы присоединимся к договору об энергетическом партнерстве», - подчеркнул Президент. Также он убежден, что Брюссельская конференция, которая состоится в марте, “даст хороший предмет для рассуждений об интеграции системы транспортных возможностей Украины в европейский газовый рынок”.