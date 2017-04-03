В столице не пустили в метро незрячего с собакой-поводырем и унизили, в подземке уже прокомментировали инцидент

В Киеве сотрудники метрополитена не пустили в подземку незрячего мужчину Анатолия Варфоломеева с псом-поводырем. Об этом случае он написал в Facebook, а также написал заявление в полицию.

Инцидент произошел еще в субботу, 1 апреля на станции метро «Университет». Варфоломеев заявляет, что сотрудники метро унизили его "честь и достоинство" и в унизительной форме предложили добираться на городском транспорте.

"Вчера (1 апреля – ред.) в 21.30 я подошел с Тайгером (моя собака -поводырь) на контрольно-пропускной пункт станции "Университет". Там двое сотрудников метрополитена в хамской форме, унижая мою честь и достоинство, как человека с ограниченными возможностями, запретили передвижение по метрополитену, что препятствовало моей поездке домой", - написал он.

На хамское предложение сотрудников метрополитена воспользоваться другим общественным транспортом, мужчина вызвал полицию.

"Затем произошел вызов сотрудников полиции, составление заявления на циничных сотрудниц метрополитена, проблемы с вызовом такси (опять же, вместо сопровождения человека с инвалидностью - проблема перевозки собаки)", - добавил Варфоломеев.

В метрополитене отреагировали на такой инцидент. Советник начальника столичного метро Наталья Макагон в Facebook написала, что поведение сотрудников подземки рассмотрят но добавила, что в Украине провозить собак в метро запрещено.

"К сожалению, в глубоких метрополитенах, перевозка собак запрещена (это может привести к серьезным травмам). В некоторых странах есть центры подготовки собак поводырей для метро, выдается соответствующий сертификат и в правилах метро это предусмотрено. Однако, у нас - нет. В других случаях людей с инвалидностью наши сотрудники сопровождают. Другое дело - вопрос нетактовного поведения нашего сотрудника. это сейчас рассматриваем и соответствующие выводы будут сделаны", - пояснила она.