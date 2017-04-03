У православных христиан началась шестая неделя Великого поста - седмица Ваий

Накануне, в воскресенье, 2 апреля Православная Церковь отметила память преподобной Марии Египетской.

Как сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», шестая неделя Великого поста, согласно богослужебному уставу, называется седмицей Ваий.

Вайи – это пальмовые ветви, с которыми встречали Иисуса Христа жители Иерусалима во время торжественного входа Господа в этот город.

Шестая неделя Великого поста готовит верующих к достойной встрече великого двунадесятого праздника Православной Церкви – Входа Господня в Иерусалим, который состоится 9 апреля. Этот праздник также называется: Вербное воскресенье или Цветоносная неделя.

Накануне вечером, в субботу, 8 апреля во всех церквях освящают пальмовые ветви (ваий) или вербы. С освященными ветвями и зажжёнными свечами верующие пребывают в храмах до конца вечернего богослужения, что символизирует встречу Иисуса Христа как Царя Славы, Который добровольно шел на страдания.

В этом году на пятницу, 7 апреля, выпадает ещё один великий двунадесятый праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Согласно Евангелию, архангел Гавриил возвестил Пресвятой Деве Марии о том, что Она в скором времени станет Матерью Господа нашего Иисуса Христа.

В этот же день на вечерни, которая соединена с литургией святителя Иоанна Златоуста, поется стихира «Душеполезную совершивше Четыредесятницу, и святую седмицу страсти Твоея просим видети Человеколюбче, еже прославити в ней величия Твоя, и неизреченное нас ради смотрение Твое», которая указывает на то, что 7 апреля завершится первая часть Великого поста – Святая Четыредесятница. Вторая часть Великого поста – Страстная седмица, начнется 10 апреля.

На следующий день после Благовещения, в субботу, 8 апреля, отмечается событие воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. Как известно, Господь воскресил праведного Лазаря, который четыре дня как умер. Поэтому этого святого ещё называют Лазарь Четверодневный.

В день Благовещения и в Вербное воскресенье Церковь разрешает постящимся есть рыбу, а в Лазареву субботу – рыбную икру.

На Святой Горе Афон праздник Благовещения Пресвятой Богородицы является престольным праздником Великой лавры, монастырей Филофей, Ватопед, Благовещенского скита монастыря Ксенофонт, келии Благовещения (Коцари) и многих других афонских келий.