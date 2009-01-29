Харьковский вуз перешел на керосиновые лампы

Воинские части и учреждения Харьковского гарнизона уже третьи сутки отключены от электроснабжения.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, отключение состоялось в полдень 27 января в связи с задолженностью воинских частей и учреждений перед ОАО “Харьковоблэнерго”.

В результате, отметили в Минобороны, на сегодняшний день без электроэнергии остаются Харьковский университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, в учебно-материальную базу которого входят учебные корпуса, караульный городок, военная гостиница “Звезда”, санчасть, столовая, клуб, баня, казармы и курсантские общежития. Также третьи сутки без света остаются помещения Харьковского военного лицея и гарнизонный Дом офицеров.

Как отметил начальник квартирно-эксплуатационной службы тыла Харьковского университета Воздушных сил подполковник Александр ШИЛО, это отключение не первое – в январе высшее военное учебное заведение уже было обесточено на 1,5 суток.

«Долг Харьковского университета Воздушных сил за электроснабжение на сегодняшний день составляет 217 тыс. грн. За январь текущего года, согласно договоренности, высшее военное учебное заведение должно уплатить за электроснабжение до 5 февраля, однако эта договоренность почему-то нарушена», - отметил он.

По словам А.ШИЛО, курсантская столовая на данное время полностью отключена от электроснабжения, поэтому приемы пищи проходят не по графику.

«На базе столовой университета питаются не только курсанты Харьковского университета Воздушных сил, но и лицеисты и курсанты военного факультета Юридической академии имени Ярослава Мудрого. Чтобы выйти из сложной ситуации, начальник лицея вынужден был принять решение о предоставлении местным лицеистам увольнений по домам, а также обеспечении питания остальных воспитанников привозной едой», - отметил он.

Как добавил А.ШИЛО, еда для личного состава готовится в других военных городках и транспортом доставляется в столовой. “Чтобы обеспечить более-менее нормальный прием пищи, в столовой используют керосиновые лампы и аварийные источники питания, а в казармах свет отсутствует вообще”, - отметил он.

Еще одной проблемой, возникшей перед руководящим составом Харьковского университета Воздушных сил, является то, что в учебных корпусах при отсутствии электроэнергии преподаватели проводят исключительно лекционные занятия. Также изменен график и расписание занятий с курсантами.

«После 17-и часов, когда на улице наступает темнота, занятия по самоподготовке в классах прекращаются”, - сказал А.ШИЛО.

При отсутствии электроэнергии проблемной становится и организация службы войск в университете. В первую очередь, это касается обеспечения охраны имущества и оружия.

Ситуация в гарнизонном Доме офицеров тоже достаточно сложная. Здесь прекратили свою работу 17 кружков народной и художественной самодеятельности, которые укомплектованы в первую очередь детьми в возрасте от 4 лет.

На данное время долг по Харьковскому военному гарнизону за потребленные коммунальные услуги за прошлый год составляет около 600 тыс. грн.