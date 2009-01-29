Медведько говорит, что Зварич пропал

Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявляет, что на данный момент не установлено местонахождение бывшего судьи Игоря ЗВАРИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

А.МЕДВЕДЬКО напомнил, что И.ЗВАРИЧ объявлен в розыск, однако на данный момент его местонахождение остается неизвестным.

Как сообщал УНИАН 2 декабря 2008 года против тогдашнего председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обыска в рабочем кабинете и на квартире И.ЗВАРИЧА работники СБУ изъяли 1 млн. дол. и 2 млн. грн.

Место пребывания И.ЗВАРИЧА пока неизвестно. 12 декабря И.ЗВАРИЧА объявили в розыск, 18 декабря Верховная Рада дала согласие на его освобождение от должности и арест.

Вместе с тем, 17 января министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что МВД имеет определенную информацию, что И.ЗВАРИЧ может находиться в Киеве.

«…МВД имеет ориентировочные данные о местонахождении господина ЗВАРИЧА в столице нашей страны… Я скажу больше - под депутатским прикрытием», - сказал тогда Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, он заметил, что определенные слухи, которые были распространены отдельными СМИ о якобы смерти И.ЗВАРИЧА, являются попыткой «замести следы».