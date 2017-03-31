В Славянске женщину приговорили к 8 годам заключения за сотрудничество с террористами «ДНР».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

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«Установлено, что в январе-феврале 2016 года обвиняемая, действуя умышленно, способствовала деятельности террористической организации «ДНР». Женщина собирала и передавала боевикам данные о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, задействованных в проведении АТО в районе с. Зайцево, Никитовского района и г. Горловки Донецкой области», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, контактировала она с боевиком по прозвищу «Старшина», который является военнослужащим так называемого «разведывательного подразделения 3-й бригады министерства обороны ДНР».

В дальнейшем террористы использовали полученную информацию во время артиллерийских обстрелов мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины.

Пособницу террористов задержали в феврале 2016 года.

Коллегия судей Славянского горрайонного суда признала жительницу с. Зайцево виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие террористической организации), и назначила наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ее имущества, проинформировали в прокуратуре.