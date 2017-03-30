В Черновцах разоблачили организацию, которая по указанию Кремля пропагандировала сепаратизм

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли на Буковине деятельность фейковой общественной организации «Защита прав национальных меньшинств», учредители которой за деньги российских кураторов проводили антиукраинскую пропаганду.

Как сообщает пресс-центр СБУ, об этом на брифинге сообщил начальник Департамента защиты Национальной государственности спецслужбы Виктор Кононенко.

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Правоохранители задокументировали, что по указанию Кремля руководители фейковой организации популяризировали идеи так называемого «галицкого сепаратизма». Они распространяли материалы с призывами к экономическому и политическому отделению западноукраинских областей. Председатель учреждения также готовил и обнародовал в СМИ авторские статьи в поддержку террористических организаций «ЛДНР», а также антиукраинской политики РФ на международной арене.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность), сотрудники спецслужбы провели обыски по месту жительства руководителя фейковой организации. Оперативники СБУ изъяли компьютерную технику, на которой хранилась электронная переписка злоумышленника с кураторами и пророссийскими активистами из Украины и других стран.

Правоохранители, в частности, обнаружили переписку с бывшим украинским журналистом и политологом, инициатором создания так называемой «Бессарабской народной рады» Артемом Бузилой, который скрывается от украинского правосудия. Он, по имеющимся данным, поддерживает постоянные контакты с окружением Владислава Суркова ‒ советника президента России.

Выявленная переписка свидетельствует, что руководители ГО планировали организацию публичных мероприятий с участием отдельных европейских политиков с целью создания «картинки» для телевидения о якобы притеснениях представителей нацменьшинств в Украине и необходимости расширения их прав.

Правоохранители также обнаружили у руководителя организации деньги в иностранной валюте, которые, по имеющейся информации, он получил из России на финансирование антиукраинской деятельности. Продолжается досудебное следствие.