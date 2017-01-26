"И быть не может!": Москаль ответил на обвинения о намерениях "сдать" Закарпатье, опроверг сепаратизм в регионе
Угрозы сепаратизма на Закарпатье нет.
Об этом рассказал губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль в интервью ONLINE.UA.
"Это развернула Российская Федерация эту деятельность и через какие-то подставные сайты печатает всякую ерунду. Потому что понимает, что не может иначе расшатать ситуацию, потому что не имеет сил и имеет активное сопротивление власти. Вот они и пытаются расшатывать информационно, вбрасывая различные фейки", - подчеркнул он.
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По словам Москаля, на Закарпатье нет такой однородности населения, как во Львовской, Ивано-Франковской областях, где украинцы составляют 98,9%.
"Расшатывают, потому что многонациональное население. Ну, и, второе — то, что небольшая часть населения себя не признает украинцами, признает себя русинами", - отметил губернатор Закарпатской области.
"Еще раз конкретно заявляю: нет тут никакого сепаратизма. И быть не может!" - заверил Москаль.
Также он рассказал, что его обвиняли в намерениях сдать Закарпатье другому государству.
"Что администрация уже готова, хлеб испекла, достала полотенце. Ну, что говорит? Говорю: как мы будем уже на границу идти — мы вас пригласим. Или снимки вам уже потом перешлем..." - иронизирует глава Закарпатской области.
Как сообщалось, ранее организация украинских хакеров "КиберХунта" заявила, что взломала переписку помощника президента РФ Суркова. Хакеры утверждают, что опубликованные документы – это план по дестабилизации Украины, в частности, ситуации на Закарпатье.