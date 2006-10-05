Генпрокуратура возбудила дело против судей Высшего хозяйственного суда

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против судей, вынесших решение в пользу норвежцев при рассмотрении иска Telenor к структурам российской «Альфа-Групп» в июле этого года.

Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсант-Украина».

«Как следует из постановления Генеральной прокуратуры от 2 октября в отношении судей Высшего хозяйственного суда (ВХС) Николая КУЗЬМЕНКО, Игоря ВАСИЩАКА и Михаила МИХАЙЛЮКА возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 375 Уголовного кодекса («вынесение судьей (судьями) заведомо неправомерного приговора, решения или постановления»). В ГПУ уверены, что «коллегия судей... незаконно отменила постановление Высшего хозяйственного суда от 22 декабря 2006 года», - сообщает издание.

По информации газеты, судебным спором между «Сторм» (100% которой принадлежит телекоммуникационной «дочке» «Альфа-Групп» – компании Altimo) и Telenor Генпрокуратура заинтересовалась после обращения к ней народных депутатов Николая КОВЗЕЛЯ, Валерия КАМЧАТНОГО, Александра ФЕЛЬДМАНА (все трое – БЮТ) и Ярослава КЕНДЗЁРА («Наша Украина»), указавших на необходимость проверить июньское решение ВХС на соответствие закону.

Как утверждает «Коммерсант-Украина», в Telenor возбуждение уголовного дела в отношении судей, рассматривавших конфликт со «Стормом», подвергли резкой критике. «Я усматриваю в этом преследование судей, вынесших решение, которое не нравится «Сторму», - цитирует издание слова юридического советника норвежской компании Алексей ДИДКОВСКИЙ.

«Участники рынка отмечают, что возбуждение уголовного дела – уже второй за последнюю неделю случай, когда госструктуры фактически подыгрывают дочерней структуре российской «Альфы». Во вторник Верховный суд поставил точку в споре между «Стормом» и Telenor, удовлетворив иск «Сторма» об изменении устава «Киевстара», - пишет издание.

По мнению экспертов газеты, власти активизировались после визита в Украину главы «Альфа-Групп» Михаила ФРИДМАНА и его встречи с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

«Визит главы «Альфа-групп» вполне мог сделать госорганы Украины более лояльными интересам группы. События на это указывают. Ничего удивительного здесь нет, поскольку заинтересованность украинских властей в хороших отношениях с «Альфой» очевидна: инвестиции этой группы в украинские проекты в ближайшие годы могут составить миллиарды долларов», - цитирует издание слова начальника аналитического управления «Тройка Диалог Украина» Андрея БОГДАНОВА. В самой «Альфа-Групп» эти предположения комментировать не стали, указав, что телекоммуникационные проекты на встрече не обсуждались.

Как сообщалось, спор между российской и норвежской компаниями по поводу устава «Киевстара» продолжается уже почти два года. Речь идет о праве основных акционеров “Киевстар” на равное представительство в совете директоров компании и принятие решений на основе консенсуса. Сейчас в соответствии с уставом «Киевстара» Telenor имеет в совете директоров компании 5 из 9 голосов, «Сторм» - 4.

22 декабря 2005 года Высший хозяйственный суд Украины признал ряд пунктов устава АО «Киевстар» не соответствующими законодательству.

13 июня 2006 года Telenor подал в ВХСУ ходатайство.

27 июня 2006 года ВХСУ, «по вновь открывшимся обстоятельствам», изложенным в ходатайстве норвежской стороны, отменил собственное решение от 22 декабря 2005 года.

Норвежская компания Telenor владеет 56,52% акций украинского оператора мобильной связи "Киевстар". ООО "Сторм" (контролируется через российскую компанию Altimo "Альфа-Групп" (Россия) владеет 43,48% акций «Киевстар».