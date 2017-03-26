В Одессе пикетировали Генконсульство Беларуси в знак протеста против репрессий

Активисты сегодня пикетировали Генеральное консульство Республики Беларусь в Одессе в знак протеста против репрессий белорусского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков человек собрались в воскресенье вечером возле здания Генконсульства, расположенного в Лермонтовском переулке.

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Участники акции, среди которых известные в городе евромайдановцы, держали плакаты: «За вашу и нашу свободу» и пр.

Пикетчики прикрепили к одежде ленты национальных цветов Беларуси, некоторые повязали на плечи сине-желтые полотнища, а также держали маленькие флажки Украины.

Активисты выразили протест против ареста мирных граждан в Беларуси, а также заявили, что «Украина – с Беларусью». Люди скандировали: «Свободу – белорусам!», «Живи, Беларусь!», «Лукашенко, Янукович – нары будут рядом!».

Как отметил активист Сергей Стерненко, сейчас народ в Беларуси в ситуации, аналогичной той, что была в Украине до Революции достоинства.

«Я не могу представить, чтобы сейчас в Украине мы собрались на мирную акцию по случаю Дня независимости Украине, а полиция нас разогнала, применив физическую силу - то, что сейчас происходит в Беларуси», - сказал Стерненко.

Он добавил, что белорусский и украинский народы – «больше братья, чем с северным соседом».

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня также несколько десятков человек с плакатами пришли под посольство Беларуси, чтобы поддержать задержанных накануне в Минске.

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25 марта в Минске оппозиция пыталась провести празднование Дня Воли, но к объявленному заранее месту сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть в основном журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции. После этого около тысячи активистов стали двигаться к центру Минска с другого места, но вскоре были остановлены милицией, произошли массовые задержания участников акции.

Европейский Союз подверг критике действия власти в Беларуси и призвал немедленно освободить задержанных в Минске граждан. В посольстве США в Беларуси также призвали белорусские власти освободить всех людей, задержанных во время демонстрации.

В предыдущие дни в разных городах Беларуси было арестовано около 300 человек как по административным, так и по уголовным делам.