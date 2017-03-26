В Киеве прошла акция в поддержку протестов в Беларуси (фото)

В Киеве под посольством Беларуси, в воскресенье, 26 марта, прошла акция в поддержку Дня Воли в Беларуси и против задержаний людей в Минске.

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Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

На акцию собралось более 50 человек. Люди держали в руках плакаты с надписями "Живе Беларусь", "За нашу и вашу свободу", "Лукашенко – главный дармоед".

Как сообщал УНИАН, в Минске несколько десятков человек вышли сегодня на Октябрьскую площадь, чтобы выразить солидарность с задержанными накануне участниками протеста.

Люди требовали отставки президента Александра Лукашенко и правительства, свободы задержанным накануне. К месту проведения митинга силовики подогнали два автозака и забрали около 20-ти протестующих. Также на подходах к Октябрьской площади задержали как минимум 12 человек. На площади остались только омоновцы и журналисты, которых не трогают.

В Минске оппозиция пыталась 25 марта провести празднование Дня Воли, но к объявленному заранее месту сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть в основном журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции.

После этого около тысячи активистов стали двигаться к центру Минска с другого места, но вскоре были остановлены милицией, произошли массовые задержания.