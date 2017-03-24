В оккупированном Крыму на улице прозвучал гимн Украины (видео)

В аннексированном Крыму на улице снова включили гимн Украины. Соответствующее видео опубликовано на YouTube, датировано оно 22 марта.

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Судя по подписи к видео, это произошло в Ялте у входа в супермаркет. Активной негативной или позитивной реакции у людей, которые проходили мимо, замечено не было.

Напомним, в декабре 2016-го года в одной из школ оккупированного Крыма ученик расплакался, когда услышал гимн Украины.