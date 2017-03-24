В оккупированном Крыму на улице прозвучал гимн Украины (видео)
10:12, 24 марта 2017Общество
2659 2
В оккупированном Крыму снова прозвучал гимн Украины.
На улице в Крыму включили гимн Украины / Скриншот
В аннексированном Крыму на улице снова включили гимн Украины. Соответствующее видео опубликовано на YouTube, датировано оно 22 марта.
Читайте такжеАктивисты подпольного движения сожгли флаг "ДНР" в центре Донецка – СМИ (видео)
Судя по подписи к видео, это произошло в Ялте у входа в супермаркет. Активной негативной или позитивной реакции у людей, которые проходили мимо, замечено не было.
Напомним, в декабре 2016-го года в одной из школ оккупированного Крыма ученик расплакался, когда услышал гимн Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter