На межбанке торги по доллару открылись котировками 7,83/7,94

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 7,8300/7,9450 грн. за 1 доллар.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2355/0,2415, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,0320/10,1855. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали - 1,2815/1,2817 (четверг - 1,3010/1,3012).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,6900/7,8100.