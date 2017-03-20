В Киеве территорию возле памятника Елене Телиге оборудуют видеонаблюдением. В течение месяца городские власти планируют установить видеонаблюдение в рамках проекта «Безопасная столица». Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко 20 марта во время еженедельного пресс-брифинга.

Он напомнил, что в минувшую субботу, 18 марта, стало известно об акте вандализма, совершенном в отношении памятника Елене Телиге в Бабьем Яру – неизвестные облили монумент красной краской.

Руководитель аппарата КГГА добавил, что ранее аналогичные действия были осуществлены с памятником Князю Владимиру, который с 25 декабря 2016 года оборудован системами видеонаблюдения.

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«Несмотря на системность таких действий, город расценивает это как акты вандализма, совершенные по политическим мотивам, – отметил Бондаренко. – Мы ожидаем надлежащего расследования указанных случаев, поскольку подобные действия в столице европейского государства, которая находится в состоянии войны, не могут оставаться безнаказанными. Уверен, что виновные за совершение акта вандализма будут найдены и понесут ответственность».

Руководитель аппарата КГГА добавил: «От имени города хочу выразить особую благодарность неравнодушным киевлянам, которые еще раз доказали: Киев – это, прежде всего, его жители, и они готовы отреагировать на подобные провокации».

Напомним, памятник Елене Телиге был открыт 25 февраля этого года в Бабьем Яру.