В Киеве открыли памятник поэтессе Елене Телиге (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского головы.

«Сегодня мы находимся на месте страшной трагедии, месте, которое стало одним из символов преступлений против человечности. Важно помнить, что здесь произошло, чтить память о невинных жертвах и сохранить ее для следующих поколений. Сохранить как напоминание: такого не должно повториться», - отметил мэр столицы Виталий Кличко во время церемонии открытия памятника.

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По его словам, в прошлом году Киев и Украина на достойном уровне провели мероприятия по почтению памяти жертв Бабьего Яра к 75-й годовщине трагедии.

«Сегодня мы чтим память и открываем памятник общественно-политическому деятелю, участнице украинского освободительного движения, поэтессе Елене Телиге. И в ее лице мы чествуем всех украинских патриотов, которые боролись и отдали свои жизни за независимую Украину», - подчеркнул Кличко.

Городской голова отметил, что памятник установлен на средства столичной общины, его стоимость - около 8 млн грн.

«И хочу заверить: обязательства, которое взял на себя как мэр Киева, я намерен выполнить. Здесь через несколько лет будет возведенМемориал памяти жертв Бабьего Яра. Памяти всех невинно погибших, - сказал Кличко. - Мы работаем над концепцией мемориала, над сбором средств благотворителей на его сооружение. И историческая память о трагедии мирового масштаба будет увековечена и сохранена».