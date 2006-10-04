Погода на 4-9 октября

Завтра, 5 октября, на территории Украины преимущественно без осадков, только в западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 12-17°, в Прикарпатье 9-14°; днем 23-28°, в западных и северных областях 17-22°.

6-7 октября в западных областях малооблачно, без осадков; температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

В восточных, Днепропетровской областях, Крыму и Приазовье переменная облачность, без осадков, только днем 7 октября кратковременный дождь, местами гроза (в Харьковской области и Днепропетровской на протяжении суток дожди); температура ночью 10-15°, днем 6 октября 22-27°, 7 октября 15-20°, в Крыму до 24°.

На остальной территории облачно, временами дожди, местами грозы, 6 октября в центральных и Сумской области местами сильные дожди (только 7 октября в северных, Винницкой областях без существенных осадков); температура ночью 8-13°, 7 октября в северных областях 4-9° тепла; днем 6 октября 12-17°, 7 октября 14-19°.

8-9 октября без осадков, только в южной части, а ночью 8 октября и в Приазовье дожди, местами грозы. Температура ночью 5-11°, в южной части 9-15°, 8 октября на севере Левобережья 2-6° тепла; днем 14-19°, в южных областях и в Крыму 16-21°.

Завтра в Киеве и области переменная облачность. Утром и днем в Киеве и местами по области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 18-20°; по области ночью 12-16°, днем 17-22°.

6-7 октября облачно, временами дождь, днем небольшой, местами гроза; температура ночью 8-13°, днем 12-17°. 7 октября переменная облачность, без существенных осадков; температура ночью 4-9°, днем 14-19°. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.

8-9 октября без осадков. Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.