Польша введет помощь в уплате ипотечных кредитов

Правительство Польши может внедрить помощь по выплате ипотечных кредитов и профинансировать взнос граждан, которые хотят купить новую квартиру на выплату.

Об этом заявил в четверг TVN CNBC вице-премьер Польши Вальдемар ПАВЛЯК.

Он отметил, что аналогичная схема доказала свою эффективность в США.

«Помощь, например 30% от месячной уплаты может для потребителя стать спасительным кругом и в то же время избавит банк от проблем», - сказал вице-премьер.

Он добавил, что неуплата большого количества кредитов приведет к огромным финансовым потерям банков.

В.ПАВЛЯК сказал, что правительственная помощь поддержит рынок недвижимости, на котором цены за последний год упали до 30%.

Вице-премьер сообщил, что эта идея обсуждается на уровне министерств. При этом он не уточнил, когда правительство может внедрить такую помощь.

Как сообщал УНИАН, поляки должны банкам по ипотечным кредитами свыше 50 млрд. долларов, что составляет практически половину всего долга польских граждан перед банками.

Среднестатистический размер выданного ипотечного кредита составлял около 70 тыс. долларов.