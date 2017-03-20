В СБУ рассказали, как на Киевщине пытались присвоить земли "Феофании"

Служба безопасности совместно с полицией предотвратила незаконное отчуждение из государственной собственности свыше 6,5 га земель оздоровительно-лечебного комплекса санаторного типа "Ясный" ГП "Лечебно-профилактический комплекс "Феофания" НАН Украины.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, должностные лица Козинского поселкового совета, используя поддельные документы, без согласования с НАН Украины предоставили разрешение на отчуждение этих участков в частную собственность.

На основании информации СБУ Шевченковский районный суд Киева наложил на землю арест. Проводятся неотложные следственные действия.