20 марта стартует конкурс-отбор макетов учебников для 9 класса

На Репозитарии учебных материалов размещено 185 проектов учебников, с которыми могут ознакомиться представители педагогических коллективов, - сообщает пресс-служба ГНУ «Институт модернизации содержания образования».

К системе репозитория предоставлен доступ более чем 16000 общеобразовательным учебным заведениям, 700 управлениям образования различного уровня и открыта регистрация учителей на сайте http://repository.imzo.gov.ua.

Особенность нынешнего конкурсного отбора учебников заключается в прозрачном доступе каждого пользователя системы repository.imzo.gov.ua через личные кабинеты, созданной на базе ГНУ «Институт модернизации содержания образования». Коммуникация и подтверждения действий в системе будет осуществляться путем sms- и e-mail-сообщений.

Также поддержка будет предоставляться по телефонам «горячей линии» и сервиса «онлайн-консультант» на страницах Репозитария. С пошаговой инструкцией использования системы можно ознакомиться на официальном Youtube-канале репозитария учебных материалов:

Данные о ходе конкурсного отбора электронных версий оригинал-макетов учебников 9 класса будут размещаться на официальном сайте ГНУ «Институт модернизации содержания образования» и на сайте Репозитария.