Поэт эпохи: Порошенко поздравил Лину Костенко с днем рождения (видео)

Президент Украины Петр Порошенко поздравил известную украинскую писательницу и поэтессу Лину Костенко с днем рождения.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«Сердечные поздравления Лине Костенко с днем рождения! Для меня, как и для всех украинцев, этот день – повод низко поклониться великому Поэту эпохи, чье имя стало символом национальной чести и достоинства. Пусть величественное слово Лины Васильевны – слово любви, надежды, свободы – и дальше ведет нас «благородным путем», - отметил Порошенко.

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Справка УНИАН. Лина Костенко, украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, лауреат Шевченковской премии (1987), премии Антоновичей (1989), премии Петрарки (1994), родилась 19 марта 1930 года в городке Ржищев на Киевщине.

Почетный профессор Киево-Могилянской академии, почетный доктор Львовского и Черновицкого университетов.