Копатели янтаря разблокировали трассу в Ривенской области

Копатели янтаря разблокировали автодорогу Киев-Ковель в Сарненском районе Ривненской области, движение транспортных средств возобновлено.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области, в 18:00 около 150 участников акции протеста разошлись.

Напоминается, что сегодня утром в селе Федоровка недовольные противодействием полицейских незаконной добыче янтаря мужчины перекрыли автодорогу Киев-Ковель, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали около 100 правоохранителей. На место происшествия выезжало руководство Сарненского района. Движение транспортных средств было заблокировано в обоих направлениях, в результате чего образовался двухкилометровый затор.

Протестующие выдвигали ряд требований относительно беспрепятственной добычи янтаря и освобождения задержанного 43-летнего жителя пгт Клесов, причастного к массовым беспорядкам в Сарненском районе. Также злоумышленники стреляли по полицейскому резиновыми пулями.

Как сообщал УНИАН, 16 марта неподалеку от Клесова приданные силы Нацполиции во время отработки района обнаружили две мотопомпы. Однако доставить их в отдел полиции помешали около 25 агрессивно настроенных мужчин. Самого активного участника конфликта, 43-летнего жителя пгт Клесов, задержали.