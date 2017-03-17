В Харькове за теракты заочно будут судить девятерых "антимайдановцев"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, 10 марта прокуратура направила в Коминтерновский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении двух организаторов террористической группы «Харьковские партизаны» и семи ее участников.

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По данным следствия, еще весной 2014 года двое харьковчан (1966, 1970 годов рождения) - сторонники так называемого антимайдана, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе, создали и возглавили террористическую организацию «Харьковские партизаны».

Вербовали новых членов группы в основном во время митингов пророссийских активистов на площади Свободы, где проводили соответствующую агитационную работу. Они успели завербовать семь харьковчан в возрасте от 24 до 63 лет.

В августе 2014 года участники группы прошли курсы боевой подготовки в России, где получили навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами. Там они также получили деньги и агитационные материалы.

Осенью 2014 года члены группы совершили ряд террористических актов и диверсий на территории Харьковской области. Основная их цель - нарушение общественной безопасности, причинение имущественного вреда и запугивание проукраински настроенных граждан. Кроме того, террористы имели целью привлечь внимание общественности к радикально настроенным лицам, которые противостоят проукраинским интересам в обществе.

На счету подозреваемых - подрыв коммуникаций госпредприятии «Завод им. В. А. Малышева» и развлекательного заведения «Британия», взрывы вблизи Лозовского военкомата и в рок-пабе «Стена» на улице Рымарской и прочее.

Оружие и боеприпасы «партизаны» незаконно приобрели и хранили в гаражах и тайниках на территории Харькова. Для связи использовали электронную почту и специально приобретенные телефонные номера.

Двум организаторам и руководителям «партизан» инкриминируется создание террористической группы, совершение диверсий и террористических актов по предварительному сговору группой лиц, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Одного из участников группы – 63-летнего харьковчанина подозревают в совершении аналогичных преступлений (ч.1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Остальным трем «харьковским партизанам» (1992, 1976 и 1978 гг.р.) инкриминируют участие в террористической группе и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Еще трем (1998, 1981, 1978 гг.н.) объявлено подозрение по факту участия в террористической группе, совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц и незаконного обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Поскольку подозреваемые скрываются от органов следствия и суда и находятся в розыске, прокуратура обратилась в Киевский районный суд г. Харькова с ходатайством о проведении специального заочного досудебного расследования и получила разрешение на него.