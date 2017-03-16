Россия выдает Украине бывших наемников "ДНР" и "ЛНР": они жалуются на РФ - СМИ

Бывшие наемники, воевавшие на Донбассе, пожаловались Общественной палате РФ на безразличие российских властей к их судьбе.

Экс-наемники, которые называют себя "ветеранами Новороссии", заявили, что прокуратура РФ выдает террористов по запросу украинских коллег, российские суды депортируют их за нарушение миграционного законодательства, а власти самопровозглашенных республик не отстаивают интересы "своих граждан", передает КоммерсантЪ.

В Общественной палате РФ пообещали помочь, но добавили, что ожидания наемников от России "завышены". О проблемах наемников рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. "Россия в 1993 году подписала конвенцию о правовой помощи, которая подразумевает выдачу людей, обвиняемых в преступлениях в других бывших советских республиках. Это решение оказалось роковым в 2017 году для граждан Украины, которые отправились воевать на стороне "ДНР" и "ЛНР", - заявила она.

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Шеслер возмутило, что российская прокуратура "зачастую идет на поводу у прокуратуры Украины" и пытается выдать таких людей по запросам соседнего государства. "Мы буквально вырывали людей, ссаживали их с поезда на Киев",— пожаловалась она.

"В России практически невозможно получить статус беженца,— отметила Шеслер.— А сейчас суды начали отказывать в продлении временного убежища. Им говорят, что на Донбассе война закончилась, можно ехать обратно".

"Российские суды нарушают российское законодательство,— пожаловалась представитель так называемого Союза добровольцев Донбасса Мария Коледа.— Они не дают времени на обжалование решения о депортации, сразу высылают".

Ранее в сети был опубликован список более 3 тыс. российских военных и наемников, погибших на Донбассе.